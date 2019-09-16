Теракт на турецко-сирийской границе: много жертв

Заминированный автомобиль взорвался у местной больницы в городе Чобанбей на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией. По предварительным данным, жертвами стали 12 мирных жителей, множество получили ранения. Среди них есть несовершеннолетние, передает агентство Anadolu.

Здание больницы частично разрушено, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Ожидается, что число погибших может возрасти.

Город Чобанбей находится в зоне проведения операции ВС Турции «Щит Евфрата».