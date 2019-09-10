Хуситы угрожают новыми атаками на Саудовскую Аравию

Иностранным специалистам следует избегать посещения подвергшихся атакам нефтяных объектов Саудовской Аравии, так как они могут стать целью новых ударов в любой момент, заявил официальный представитель вооруженных сил йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа, сообщает ТАСС.

"Хочу предупредить компании и иностранцев о том, что им не следует присутствовать на предприятиях, которые пострадали от ударов, поскольку они все еще находятся под нашим прицелом и могут стать объектами нападения в любой момент, - передает слова генерала телеканал Al Massira. - Саудовскому режиму мы хотим сказать: наша длинная рука сможет дотянуться до каждого места, куда мы захотим, и в любое время, которое мы определим, поэтому ему следует прекратить агрессию и блокаду Йемена".

Сариа также сообщил, что в диверсиях против НПЗ в королевстве были использованы летательные аппараты с новыми типами двигателей, в том числе реактивными.

Отметим, что после атаки десяти беспилотников на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco добыча нефти в королевстве сократилась на 50%. По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источник в саудовском правительстве, власти страны рассчитывают, что Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника.