В Канаде политик поплатился должностью за нападки на мусульман

Эрик Шоманн, кандидат от Зеленой партии Канады на парламентских выборах 21 октября, исключен из из рядов своей партии за нападки в адрес мусульман. Шоманн поделился на своей странице в соцсетях оскорбительными публикациями в адрес мусульман.

Политик, в частности, распространил в соцсетях изображение остатков жареной свинины с пояснением «Отправил эти куски в Данию протестующим против карикатуры на Мухаммада».

Глава Национального совета канадских мусульман (NCCM) Мустафа Фарук привлек внимание к антисламским публикациям Шоманна и призвал лидера Зеленой партии Элизбет Мей принять меры против проявлением исламофобии, передает ислам.ру.

«Мы за защиту свободы мысли всех канадцев. Но когда обещают отправить по почте куски свиной туши, очень трудно оставаться равнодушными. Имя этого лица должно быть исключено из списка кандидатов в депутаты», - сказал Фарук.