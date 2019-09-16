Россия поставила Турции все проданные С-400

Россия поставила в Турцию все предусмотренные в договоре компоненты систем противовоздушной обороны С-400, включая ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена», — приводит агентство слова одного из своих собеседников.

За день до этого министерство обороны Турции сообщило о завершении второго этапа перевозок: российские самолеты доставили компоненты ракетных комплексов на базу Мюртед неподалеку от Анкары, столицы страны.