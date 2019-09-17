Пентагон готовит ответ на нападение на Саудовскую Аравию

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США совместно с партнерами разрабатывают ответные меры на атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом политик написал на своей странице в Твиттере.

«Военные Соединенных Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнерами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение и защитят основанный на правилах мировой порядок, подрываемый Ираном», — написал Эспер.

Глава Пентагона также отметил, что проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации.