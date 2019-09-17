Трамп: Однозначных доказательств вины Ирана нет

У президента Дональда Трампа мало сомнений в том, что нападения на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры срежиссировал Иран. «Это выглядит именно так», — сказал глава Белого дома журналистам.

Президент США подчеркнул, что Белый дом не желает вести военные действия против Ирана и хотел бы избежать вступления в конфликт. В то же время Трамп оценил системы вооружения США как лучшие из мировых и заявил, что американские солдаты более армий других государств «готовы» к такой войне, передает «Росбалт».

По словам Трампа, однозначных доказательств вины Ирана в том, что произошло 14 сентября, нет, но после «изучения» всех фактов власти страны дадут свое окончательное заключение по этому вопросу.

Трамп также сказал, что ситуацию с Ираном лучше всего урегулировать с помощью дипломатии. По его заявлению, дипломатические меры «никогда не исчерпаны» и когда-нибудь «это получится».