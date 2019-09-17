Взрыв в Афганистане во время выступления президента, много погибших

По меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает телеканал 1TV.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка «Талибан» сделала ряд угроз сорвать выборы.

Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.