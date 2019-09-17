Кремль: Саудовская Аравия не отреагировала на предложение по С-400

Власти Саудовской Аравии пока не ответили на предложение президента России Владимира Путина приобрести комплексы С-300 или С-400, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, стороны продолжат контакты по военно-техническому сотрудничеству, пишут «Известия.ру».

«Действительно, отношения между Россией и Саудовской Аравией весьма продвинуты и многоплановы. И Москва, и Эр-Рияд намерены дальше работать, есть планы развивать это сотрудничество», — сообщил Песков.

По его словам, Москва не располагает данными об организаторах атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, для анализа последствий которой потребуется время. Кроме того, в Кремле не рассматривают возможность посредничества между Саудовской Аравией и Ираном.