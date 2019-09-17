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В Лондоне наградили лучшие мечети Великобритании

Более 350 руководителей мечетей со всей Великобритании приняли участие во 2-й ежегодной премии Beacon Mosque Awards. Эта награда вручается лучшим мечетям и исламским центрам страны.

Инициатива религиозных организаций была разработана с целью признания той роли, которую играют мечети и исламские центры.

Мечети оцениваются по десяти категориям, которые варьируются от вклада в местное сообщество до качества управления и впоследствии награждаются тремя, четырьмя или пятью звездами.

Награду в самой престижной категории “Лучшее управление мечетью в Великобритании” в этом году получила бирмингемская мечеть Грин Лэйн.

“Организаторы вручают награды в 10 категориях, и в этом году мы получили премию в категории «Лучшее управление мечетью», которая является самой престижной”, – сказал Камран Хусейн, генеральный директор Грин Лэйн. “Мы очень рады получить эту награду, это хорошее признание той работы, которую мы делаем”, – добавил он.

Принимая награду, Камран Хусейн посвятил ее Мохаммеду Салиму, пожилому прихожанину своей мечети, который был убит ультраправым экстремистом во время возвращения домой с вечерней молитвы в 2013 г.


Опубликовано:17 Сентябрь, 2019  17:30, ]]>Печать]]>
 
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