Читатель спрашивает: Можно ли разговаривать за столом во время приема пищи?

Это не является грехом. Однако разговаривать во время приема пищи за столом не одобряется. Лучше вести разговоры до и после еды. Во время разговора человек отвлекается и он не чувствует вкус еды в достаточной мере, а это может привести к излишнему приему пищи. Естественно, необходимые разговоры во время еды - исключение. Выбор блюда, ответы на вопросы относительно вкуса еды, просьба передать что-либо и т.п. не считаются нежелательным деянием.