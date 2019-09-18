В Кабардино-Балкарии: уничтожены боевики

Силовики нейтрализовали двух боевиков, укрывавшихся в одном из домов в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, на месте боя проводятся следственные действия.

Личности уничтоженных боевиков устанавливаются. Выясняется, в какой террористической организации они состояли.

Ранее сообщалось, что на окраине Чегема сотрудники силовых служб вступили в бой с террористами. Режим контртеррористической операции действовал в городе с пяти утра.