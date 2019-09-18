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Зафиксированы признаки "жизни" у мертвых тел

Австралийские ученые выяснили, что тела умерших животных и людей способны перемещаться при разложении и других процессах.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты, работающие в Австралийском центре тафономических экспериментальных исследований, снимали изображения трупов каждые 30 минут в светлое время суток в течение 17 месяцев. Ученые обнаружили, что все это время конечности тел меняли свое положение. Хотя ожидалось, что во время самых ранних стадий разложения будут наблюдаться посмертные перемещения, исследователи были удивлены, когда узнали, что тела двигались на протяжении всего периода съемок.

Вероятно, движение останков связано с процессами мумификации и высыханием связок.

По словам специалистов, результаты помогут разработать улучшенные методы анализа мест преступлений в тех случаях, когда останки обнаружили через длительный промежуток времени. Например, в настоящее время определение положения тела в момент смерти может быть не столь точным, как считалось ранее.


Опубликовано:18 Сентябрь, 2019  11:55, ]]>Печать]]>
 
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