Роухани об атаке на Саудовскую Аравию: «Это было предупреждение»

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является предупреждением со стороны народа Йемена в адрес тех, кто развязал войну, заявил президент Ирана Хасан Роухани, слова которого приводит телерадиокомпания IRIB.

"Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам, - сказал Роухани. - Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе", передает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Он добавил, что "войну начали не йеменцы, а Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие страны". "Вместо ложных обвинений [в адрес Ирана] надо учитывать силу народов, которые встают с колен", - добавил он.

При этом президент Исламской Республики подчеркнул, что иранская сторона не хочет, чтобы в регионе Персидского залива были военные столкновения.

В ночь на 14 сентября на нефтяные объекты Saudi Aramco в городе Абкаик на востоке королевства был нанесен удар. Атака вызвала возгорания в 13 местах, сообщил исполнительный директор компании Амин ан-Насер. По его словам, пожары удалось локализовать за семь часов. Атака привела к тому, что суточная добыча компании упала с 9,8 миллиона баррелей до 4,1 миллиона. Но уже вечером 17 сентября министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что добыча вернулась на прежний уровень.