Читатель спрашивает: Является ли предписанием чья-то бедность или чье-то богатство?

Чтобы как-то оправдать себя, люди иногда все связывают с предписанием. Возможно, что некоторые события и являются нашим предопределением от Всевышнего. Однако некоторые вопросы зависят от самого человека. Например, если кому-то достанется наследство от отца, и он разбогатеет, то это вовсе не его заслуга и от него ничего не зависит. Но вот состояние, заработанное после, уже зависит, прежде всего, от самого индивида. Если человек будет трудолюбив и предпримет обдуманные шаги, чтобы разбогатеть, он может достичь этого. Конечно же, в этом вопросе играют роль и иные нюансы. Например, некоторые условия могут помочь разбогатеть, я некоторые, наоборот, помешать. Но и эти условия зависят от самого человека.