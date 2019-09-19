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Хуситы пригрозили ударом по ОАЭ

После атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести удары по объектам в ОАЭ.

В частности, под удар могут попасть крупнейшие города страны — Дубаи и Абу-Даби, если арабская коалиции продолжит военные действия в Йемене.

Представитель ВС йеменского мятежного движения, бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что речь идет о десятках намеченных целей.

Хуситы призвали страны-агрессоры оставить Йемен в покое, если они хотят жить в безопасности и защитить нефтяные установки.

Вашингтон и Эр-Рияд возложили ответственность за пуски дронов по Aramco на Иран, невзирая на заявления действующих в Йемене повстанцев-хуситов о том, что это сделали они. Иран отвергает свою причастность к инцидентам.


Опубликовано:19 Сентябрь, 2019  12:12, ]]>Печать]]>
 
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