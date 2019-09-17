США объяснили провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Даже самое лучшее вооружение иногда терпит неудачу. Так госсекретарь США Майкл Помпео ответил на вопрос, почему средства противоракетной обороны не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The Associated Press.

«Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы расположены таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными. Это атака такого масштаба, которого мы не видели прежде»,— сказал Помпео журналистам, находясь на пути в Саудовскую Аравию, назвав случившееся «актом войны».

The Associated Press отмечает, что у Саудовской Аравии есть несколько американских систем ПРО Patriot. Они могут противостоять вражеским самолетам ракетами малой дальности. Комплексы могут обеспечить «точечную оборону», но не защиту широких участков территории. Помимо этого, неизвестно, находилось ли американское вооружение рядом с пострадавшими объектами.

18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру страны. После инцидента Саудовская Аравия признала снижение добычи нефти на 50%, что составляет примерно 5% от мирового предложения. Накануне же Саудовская Аравия сообщила, что добыча будет восстановлена в полном объеме к концу сентября.