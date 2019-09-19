Асаду разрешили использовать С-300 против Израиля

Россия разрешила Сирийской арабской армии использовать зенитно-ракетные комплексы С-300 против авиации Израиля. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал Avia.pro.

«Россия разрешила сирийским военным привести С-300 в полную боевую готовность и атаковать израильские самолеты в случае малейшей угрозы», — приводит Avia.pro слова источника, который уточнил, что ответственность за использование ЗРК будет полностью нести сирийская сторона.

Решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.