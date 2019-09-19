Турция создает военные базы на севере Сирии и Ирака

Турция создает постоянные военные базы на севере Сирии и Ирака, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам Акара, Анкара определила места, где будут созданы постоянные военные базы в этих странах.

Он подчеркнул, что цель Турции - создание зоны безопасности на севере Сирии, что очень важно для борьбы с терроризмом.

Как сообщалось ранее, в рамках соглашения, достигнутого между Вашингтоном и Анкарой о создании зоны безопасности на севере Сирии, Турция создаст в этой зоне десять военных баз.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что у США есть две недели в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам Эрдогана, если США не выполнят свои обещания и обязательства, Анкара будет действовать в вопросе создания этой зоны самостоятельно.

Он также отметил, что в зоне безопасности, которая будет создана на севере Сирии, будут размещены сирийские беженцы, которые находятся в Турции.