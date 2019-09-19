Саудовская Аравия запросила у Ирака 20 млн баррелей нефти

Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой предоставить 20 млн баррелей нефти для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Oб этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Эр-Рияд запросил у иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) по меньшей мере 20 млн баррелей сырой нефти для обеспечения поставок на НПЗ в Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, в саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco отказались комментировать данную информацию. Между тем, заместитель руководителя по продажам нефти в SOMO Али Назар Шатар заявил об отсутствии каких-либо контрактов на поставки углеводородов между его компанией и Saudi Aramco.