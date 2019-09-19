Армения пока думает: предложение Азербайджана «двух» на «двух»

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассматривают предложение Азербайджана об обмене двух армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, на двух азербайджанских заложников.

«Мы в курсе этого предложения и обсуждаем этот вопрос», - заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, отвечая на соответствующий вопрос армянских журналистов.

«Учитывая деликатность вопроса, мы выступим с публичным заявлением, когда будем близки к решению», - добавил он.

Напомним, что накануне Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила, что 11 сентября 2019 года в международные структуры было направлено обращение о готовности обмена Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.