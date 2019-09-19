В Индонезии запретили замужество девушкам младше 19 лет

Власти Индонезии объявили о повышении возраста, в котором жительницам страны разрешается вступать в брак.

Так, отныне девушки не смогут выходить замуж, если им еще не исполнилось 19 лет. В соответствии с законом о браке, принятым в 1974 году, ранее жительницам Индонезии разрешалось вступать в брак с 16-летнего возраста, мужчины же были вправе жениться по достижении 19-летнего возраста.

Министр Индонезии по делам развития женщин и защиты детей Йохана Йембизе выразила парламенту признательность за принятие поправки в закон о браках.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ за 2017 год, 14% индонезийских девушек вступали в брак до достижения 18 лет, а 1% выходящих замуж и вовсе был младше 15 лет.