Генерал США пригрозил ударом по Калининграду

Командующий ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Как передает Islam.az, об этом сообщает Breaking Defense.

По его словам, Пентагон готов ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе. Он пояснил, что в подобной ситуации будет происходить всестороннее наступление - с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронная борьба.

Военный добавил, что США постоянно отрабатывают эту схему и, в случае чего, готовы ее применить. При этом детали разработанного Пентагоном плана Харригян не стал раскрывать.