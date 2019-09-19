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Новости » Ислам в вопросах

Кем был Гази Абу Юсуф?

Читатель спрашивает: Кем был Гази Абу Юсуф?

Гази Абу Юсуф был одним из двух видных учеников основателя ханафитского мазхаба Абу Ханифы (другим учеником был Мухаммад Шейбани). Ханафитский мазхаб развивался и популяризовался благодаря усилиям именно этих двух учеников. Ягуб ибн Ибрахим, известный как Гази Абу Юсуф (ум. в 798 г.) после обучения у нескольких ученых, влился в ряды учеников Абу Ханифы. Посвятив всю жизнь развитию ханафизма, Абу Юсуф прокомментировал свои фетвы в нескольких книгах. Главная его роль в развитии ханафизма состояла прежде всего в том, что он занимал должность казия казиев. В течение 18-ти лет он был главным казием Багдада, и по указанию Харуна ар0Рашида написал знаменитую книгу «Китаб аль-харадж».


Опубликовано:20 Сентябрь, 2019  06:47, ]]>Печать]]>
 
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