Необычные уроки ввели в школьную программу в ОАЭ

Шесть школ из ОАЭ провели тесты с использованием игр в рамках национальной программы нравственного воспитания. Программа также нацелена на повышение вовлеченности учащихся и улучшение результатов обучения.

Использование игр в образовательном процессе - тенденция, которая набирает обороты в ОАЭ. Это связано с тем, что школы стараются привлечь внимание учеников, используя вместо традиционных уроков виртуальные игры, викторины и прочие интерактивные форматы обучения.

«Мы заинтересованы в изучении возможностей использования инновационных современных технологий для того, чтобы сделать обучение увлекательным и интерактивным», - сказал Мухаммед аль-Нуаими, директор отдела по вопросам образования при дворе наследного принца Абу-Даби.

Программа нравственного воспитания была запущена в 2017 году для продвижения национальных ценностей - терпимости, духа сообщества и сострадания - у учащихся, а также для осознания школьниками культуры ОАЭ.