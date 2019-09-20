Муфтий заявил о необходимости строительства в России 50–60 мечетей

В России необходимо построить около 50–60 мечетей, чтобы вместить стремительно растущее мусульманское население страны, считает председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Как передает Islam.az, в интервью «Известиям» он отметил, что скопление 150 тыс. человек около одной мечети во время больших праздников действительно создает горожанам неудобства.

«Речь идет хотя бы о 50–60 на всю страну. Это не так много, если вспомнить о программе строительства 200 храмовых комплексов в Москве»,— заявил муфтий.

По его словам, в России сейчас более 8 тыс. мечетей. Муфтий со ссылкой на руководство Москвы отметил, что, в частности, в столице 3–4 млн жителей исповедуют ислам.

«Если бы мы построили 6 тыс. новых храмов по всей стране, то достигли бы уровня 1920 года, хотя тогда мусульманское население Российской империи было намного меньше, чем Российской Федерации. Буду откровенен: сейчас мы финансово не сможем осилить строительство стольких мечетей»,— подчеркнул муфтий. Он отметил, что население страны «однозначно не против» мечетей, однако скопление 150 тыс. человек возле одного здания во время проведения больших праздников создает сложности для горожан. «А если домов молитв будет достаточно, верующие распределятся по районам»,— сообщил муфтий.