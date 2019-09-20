Президент США раскрыл гостайну, связанную с Украиной

Очередной скандал вокруг Дональда Трампа обрастает новыми подробностями.

Как передает İslam.az со ссылкой на Вести, разглашение гостайны, в котором президента США обвиняют представители национальной разведки, касается Украины.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

19 сентября в газете также вышел материал о том, что сотрудник американской разведки сообщил руководству о разговоре президента с неназванным иностранным лидером, в котором Трамп дал "очень тревожное" обещание. Пока не ясно, обещал ли что-то глава Белого Дома лично Владимиру Зеленскому, но за несколько недель до жалобы американский президент действительно говорил по телефону со своим украинским коллегой.