Коран об ошибочных суждениях грешников

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"Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!"
(Джасия, 21)
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