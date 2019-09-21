17 человек погибли при взрыве в Кербеле

Не менее 17 человек погибли, четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в маршрутку в иракском городе Кербела.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в МВД Ирака.

"Взрыв у въезда в Кербелу привел к гибели 17 человек, четверо ранены", - передает телеканал.По данным канала, взрывное устройство, заложенное в маршрутку KIA, сработало у въезда в Кербелу рядом с КПП.

При этом член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли заявил порталу Baghdadtoday, что маршрутка была переоборудована для работы на газу, возник пожар, и в итоге она взорвалась.