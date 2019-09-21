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Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) прекращают авиаудары с беспилотников по Саудовской Аравии и ждут от Эр-Рияда аналогичного шага.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в эфире телеканала "Аль-Масира" глава политсовета хуситов Махди аль-Машат.

"Мы прекращаем наносить удары по территории Саудовской Аравии с использованием беспилотников и других видов вооружений. Мы ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов атак на территорию Йемена", - сказал аль-Машат.

Он отметил, что хуситы оставляют за собой право на ответ, если Саудовская Аравия не отреагирует на их инициативу.


Опубликовано:21 Сентябрь, 2019  06:40, ]]>Печать]]>
 
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