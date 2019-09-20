Читатель спрашивает: Священна ли цифра 313?

В Исламе нет такого понятия, как священная цифра, так же, как и понятия несчастливое.

В исламских источниках содержатся некоторые предания о цифре 313. Так, по историческим сведениям, во время первого крупного сражения в истории Ислама при Бадре, в отряде мусульман было именно 313 бойцов. В этом сражении мусульмане смогли победить врага, численность которого была в 3 раза больше (тысяча человек). В некоторых хадисах говорится, что число верующих солдат, отправившихся в поход под предводительством израильского царя Талута во времена пророка Давида (а), также составляло 313 человек. Об этом событии повествуется в 249-251 аятах суры «Багара». Также имеются предсказания о том, что количество близких сподвижников имама Махди (а) будет 313. Эти люди сплотятся вокруг имама по первому же его призыву и будут оказывать ему необходимую помощь.