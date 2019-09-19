Сколько азербайджанцев получает за границей религиозное образование?

По нашим наблюдениям, количество азербайджанцев, получающих за рубежом религиозное образование, из года в год уменьшается. Основной причиной является успешная реализация мер в области религиозного образования в стране.

Как передает İslam.az, об этом Oxu.az заявил в интервью заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмайлов.

Он напомнил, что создание Азербайджанского теологического института по указу президента Ильхама Алиева стало поворотным пунктом в сфере религиозного образования.

“Нет необходимости выезжать за границу для нормального и бесплатного религиозного образования. В связи с этим, количество студентов, обучающихся за рубежом, будет еще меньше", - добавил Исмайлов.

Заместитель председателя также рассказал о количестве азербайджанцев, обучающихся в настоящее время за рубежом. Согласно подсчетам, их общее количество не превышает 400 человек.

“Но это приблизительные цифры. Ведутся уточнения. Большинство - студенты религиозных факультетов в Иране. Есть и учащиеся в Ираке, Египте, Саудовской Аравии и Турции”.

Г. Исмайлов отметил, что среди азербайджанцев, обучающихся за рубежом, очень мало девушек.