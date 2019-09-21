США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии

США направили в Персидский залив эсминец USS Nitze («Нитце»), чтобы помочь Саудовской Аравии закрыть брешь, имеющуюся в ее противовоздушной обороне на северо-восточном направлении. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, эсминец разместится на севере залива у северо-восточного побережья Саудовской Аравии. Как отмечается, по информации властей США, именно через воздушное пространство над этими районами были нанесены удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября.

USS Nitze был введен в эксплуатацию в 2005 году. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis («Иджис») и крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») с дальностью поражения до 1,6 тысячи километров. Кроме того, эсминец способен нести до 74 противоракет SM-3, которые могут поражать цели на расстоянии 500 километров.