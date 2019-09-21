Читатель спрашивает: Сколько всего было ученых в истории, известных как Ибн Асир?

История знает трех ученых, которые прославились как Ибн Асир. Все они были родными братьями, родившимися близ Мосула. Старшего звали Абуссаадат Мубарак, среднего – Абдулхасан Али, младшего – Абулфатх Насруллах. Старший брат специализировался в области хадисов. Он автор книги ахли-сунны «Джаме аль-сахих». Средний брат был специалистом в области истории, он автор книги «Усуль аль-габа». Младший же брат известен как мыслитель, он был на государственной службе. Некоторые авторы иногда путали этих братьев. Все три брата жили и творили в 13 веке.