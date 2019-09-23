Эрдоган: Турция добьется экстрадиции Гюлена

Турция продолжит добиваться экстрадиции проживающего в американском штате Пенсильвания лидера FETO Фетхуллаха Гюлена, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой диаспоры и исламской общины США в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в открытии 74-й сессии Геннассамблеи ООН.

Как сообщает Anadolu, Эрдоган пообещал «сорвать маску с FETO, виновного в гибели 251 гражданина в ночь 15 июля 2016 года».

По словам турецкого лидера, пособники Гюлена пытаются посеять рознь между мусульманами и нанести ущерб межгосударственным отношениям.

Эрдоган назвал Фетхуллаха Гюлена «шарлатаном», выразив уверенность в том, что все члены возглавляемой им организации и их пособники рано или поздно предстанут перед судом: «Пособники Гюлена — манкурты, и мы не поведемся на их игры».