В некоторых школах Ирана начали преподавать азербайджанский язык

С сегодняшнего дня в некоторых школах иранской провинции Восточный Азербайджан началось преподавание азербайджанского языка.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на тегеранское бюро АПА, об этом сказал генеральный директор управления образования и тренингов провинции Восточный Азербайджан Джафар Пашаи:

«На совете Управления было принято соответствующее решение. В рамках пилотного проекта предусмотрено преподавание азербайджанского языка два раза в неделю, в целом, не более 60 часов за учебный год».

Он отметил, что азербайджанскому языку будут обучать учащихся IV и IX классов.

Дж.Пашаи отметил важность преподавания азербайджанского языка в провинции Восточный Азербайджан, и подчеркнул, что в 15-й статье Конституции Ирана говорится о возможностях обучения языкам местных меньшинств.