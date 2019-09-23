Равиль Гайнутдин в очередной раз избран муфтием мусульман России

В Москве состоялся VII отчетно-выборный Съезд Духовного управления мусульман России.

Наряду с VII отчетно-выборным съездом, в котором приняли участие более 500 делегатов и гостей, в столице России отметили 115-летие Московской Соборной мечети, 25-летие Управления мусульман России, 60-летие создания Московского исламского института и 60-летие муфтия Равиля Гайнутдина. Съезд мусульман России впервые прошел в Соборной мечети. На мероприятии были подведены итоги 5-летнего периода, утвержден план действий на следующий период, избраны председатель и первый заместитель Духовного управления мусульман России.

Равиль Гайнутдин в очередной раз был избран муфтием мусульман России.

Отметим, что открывшаяся в Москвев в 1904 году Соборная мечеть никогда не закрывалась в течение 115 лет, стала храмом, где во все времена - в период советской власти, в годы Великой Отечественной войны мусульмане собирались для совершения обрядов. В 1994 году под руководством муфтия шейха Равиля Гайнутдина началось объединение в Управление мусульман России мусульман со всех регионов страны. В 2015 году состоялось торжественное открытие обновленной Московской Соборной мечети, в котором принял участие президент Владимир Путин.