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Обнародовано количество магазинов по продаже религиозной литературы в Азербайджане

«Фактически в Азербайджане существует более 100 магазинов по продажам религиозной литературы».

Как сообщает Islam.az, об этом на конференции на тему «Экспертиза религиоведения: право и опыт» сказал заведующий отделом религиозной экспертизы Государственного комитета по работе с религиозными организациями Нахид Мамедов.

Он отметил, что марка контроля применяется только к религиозной литературе, которая предназначена для продажи и распространения:

«Религиозная литература с маркой контроля может продаваться только в специализированных пунктах продажи».

Н.Мамедов отметил, что в Азербайджане действуют 42 специализированных пункта продажи: «Хотя фактически в Азербайджане количество магазинов по продаже религиозной литературы более 100 и это один из аспектов, которые приводят к некоторым проблемам».


Опубликовано:23 Сентябрь, 2019  14:47, ]]>Печать]]>
 
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