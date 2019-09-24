Афганский солдат расстрелял американских военных

Не менее трех американских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, которую устроил афганский солдат в аэропорту города Кандагар.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел после словесной перепалки между афганским солдатом и иностранцем.

Представитель миссии "Решительная поддержка" подтвердил местным СМИ, что пострадавшие военные были из США.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку, заявив, что она была организована их агентом.