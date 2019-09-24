ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии
Богатых саудитов вынуждают проспонсировать Saudi Aramco Богатых саудитов вынуждают проспонсировать Saudi Aramco
Роухани об атаке на Саудовскую Аравию: «Это было предупреждение» Роухани об атаке на Саудовскую Аравию: «Это было предупреждение»
17 человек погибли при взрыве в Кербеле 17 человек погибли при взрыве в Кербеле
Вот такой намаз... Вот такой намаз...

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

Афганский солдат расстрелял американских военных

Не менее трех американских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, которую устроил афганский солдат в аэропорту города Кандагар.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел после словесной перепалки между афганским солдатом и иностранцем.

Представитель миссии "Решительная поддержка" подтвердил местным СМИ, что пострадавшие военные были из США.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку, заявив, что она была организована их агентом.


Опубликовано:24 Сентябрь, 2019  06:32, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Сентябрь, 2019
Премьер-министр рассказал о "самой большой ошибке" Пакистана
24 Сентябрь, 2019
В Йемене в результате удара аравийской коалиции погибли 17 человек
24 Сентябрь, 2019
Состоялись похороны погибшего солдата Азербайджанской армии
24 Сентябрь, 2019
ОИС подтвердил поддержку Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте
24 Сентябрь, 2019
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
24 Сентябрь, 2019

Премьер-министр рассказал о "самой большой ошибке" Пакистана
24 Сентябрь, 2019

В Йемене в результате удара аравийской коалиции погибли 17 человек
24 Сентябрь, 2019
Состоялись похороны погибшего солдата Азербайджанской армии
24 Сентябрь, 2019

Кем был Йезид и как умер?
24 Сентябрь, 2019
ОИС подтвердил поддержку Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте
24 Сентябрь, 2019

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
24 Сентябрь, 2019

Можно ли мусульманину посещать церковь? Ислам в вопросах
24 Сентябрь, 2019

Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию
24 Сентябрь, 2019
Афганский солдат расстрелял американских военных
23 Сентябрь, 2019

Террористы ПКК напали на турецких военных: есть жертвы
23 Сентябрь, 2019

Обнародовано количество магазинов по продаже религиозной литературы в Азербайджане
23 Сентябрь, 2019
Равиль Гайнутдин в очередной раз избран муфтием мусульман России
23 Сентябрь, 2019

В некоторых школах Ирана начали преподавать азербайджанский язык
23 Сентябрь, 2019
На восстановление работы Saudi Aramco могут уйти месяцы
23 Сентябрь, 2019
Зариф рассказал об оружии атаковавших Saudi Aramco хуситов
23 Сентябрь, 2019

Эрдоган: Турция добьется экстрадиции Гюлена
23 Сентябрь, 2019

Минобороны: Армяне убили заблудившегося солдата Азербайджанской армии
23 Сентябрь, 2019

Сколько всего было ученых в истории, известных как Ибн Асир? Ислам в вопросах
23 Сентябрь, 2019

В Триполи погибли более 90 бойцов правительственных отрядов
23 Сентябрь, 2019

Зариф: "Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения"
21 Сентябрь, 2019
США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии
21 Сентябрь, 2019

Сколько азербайджанцев получает за границей религиозное образование?
21 Сентябрь, 2019
Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо
21 Сентябрь, 2019

Священна ли цифра 313? Ислам в вопросах
21 Сентябрь, 2019

Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии
21 Сентябрь, 2019

17 человек погибли при взрыве в Кербеле
20 Сентябрь, 2019
Богатых саудитов вынуждают проспонсировать Saudi Aramco
20 Сентябрь, 2019

Коран об ошибочных суждениях грешников
20 Сентябрь, 2019
Президент США раскрыл гостайну, связанную с Украиной
20 Сентябрь, 2019

Муфтий заявил о необходимости строительства в России 50–60 мечетей
20 Сентябрь, 2019
В Стамбуле проходит задержание десятков военных
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com