Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию.

Как передает İslam.az со ссылкой на иностранные СМИ, "я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают", - заявил Трамп журналистам на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Трамп напомнил, что его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году.

"Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен", - сказал Трамп.

Обама получил премию с формулировкой "за усилия по укреплению международной дипломатии".