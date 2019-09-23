Читатель спрашивает: Можно ли мусульманину посещать церковь?

Как и во всех деяниях, и здесь главное – намерение. Если кто-то ходит в церковь с целью изучения христианства или же пропаганды, то в этом нет ничего зазорного. Также не грех посещать в качестве туриста церкви, которые являются историческими достопримечательностями. Но ходить в церковь с целью выполнения христианских обрядов нельзя. Иногда мусульмане дают обет сходить в церковь и зажечь там свечу, если сбудутся их желания. Такие обеты недействительны. Мусульманин обязан выполнять соответствующие обряды в мечети или святилищах. И милостыни в первую очередь должны выплачиваться в мусульманских обителях.