Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию

Ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты несет Иран, говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии.

Заявление было составлено по итогам встречи главы британского правительства Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Главы трех стран заявили, что вина Ирана «ясна», а «другого правдоподобного объяснения нет», передает ТАСС.

14 сентября два НПЗ в саудовских городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. 18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.