ОИС подтвердил поддержку Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте

Организация Исламского Сотрудничества подтвердила поддержку Азербайджана в вопросе нагорно- карабахского конфликта.

Oб этом на встрече контактной гриппы ОИС по нагорно-карабахскому конфликту в рамках 74-ой сессии Генассамблеи ООН заявил от имении генерального секретаря организации Юсифа аль-Отаймина (Yousef Al-Othaimeen) cоветник генсека ОИС по вопросам политики, посол Юсуф аль-Добиай (YusufAl-Dobeay).

"Генеральный секретариат ОИК с глубокой обеспокоенностью следит за страданиями более одного миллиона азербайджанских ВПЛ и беженцев. ОИС выступает с последовательной поддержкой позиции Азербайджана, в частности его усилия по достижения мирного урегулирования",- говорится в его послании.