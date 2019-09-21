Кем был Йезид и как умер?

Йезид ибн Муавиййе был из колена Суфьянитов рода Амавитов. Родился в 25-м году хиджры (в 645-м году по Григорианскому календарю). Мать его, Мейсун, была из кочевого племени Бани-Калб.

Поэтому с ранних лет Йезид перенял качества, присущие бедуинам (большой интерес к охоте и стихам, предрасположенность к весельям и т.д.). Внешне он был полным, а тело волосатое.

С юных лет Йезид увлекся кутежами, был любителем собак и обезьян. Он не стал изменять своих привычек и после того, как стал халифом. Свою обезьяну Йезид назвал Абу Гейсом, одевал ее, всегда держал при себе, пил с ней из одной посуды. Он усаживал эту обезьяну на необъезженных коней во время скачек (Масуди. «Муруджуз-захаб», III, 67-68).

Во время правления Йезида грехи стали явными. В священных городах Мекке и Медине стали устраиваться кутежи. Воспользовавшись этим, Абдуллах ибн Зубейр поднял мятеж в Мекке и захватил власть во всем Хиджазе.

Йезид был поэтом. В некоторых стихах он отрицал Ислам, откровения, ниспосланные Пророку (с), открыто говорил о своей вражде с потомками Его Светлости Мухаммада (с).

Когда его отец Муавиййе был при смерти, Йезида не оказалось во дворце: он уехал охотиться. После кончины отца он взошел на престол, и первым делом решил покорить себе не присягнувших ему на верность. Его правление длилось чуть более трех лет, и за этот период он совершил три гнусных преступления. Приблизительно через 6 месяцев после прихода к власти, он убил внука Пророка (с), Имама Хусейна (а), а также его близких родственников и соратников в Кербела.

Спустя два года он безжалостно расправился с жителями Медины, поднявшими против него мятеж. Горожане присягнули сыну Ханзалы Абдулле, и под его руководством из Медины был изгнан наместник Йезида. Халиф направил к Медине большое войско под предводительством Муслима ибн Агаба. Сражение между сторонами произошло вблизи города, в каменистой местности Харра. В неравной схватке силы Йезида одержали победу. Город был отдан на разграбление солдатам. Историки пишут, что было убито от тысячи до десяти тысяч людей. Женщины и девушки Медины были обесчещены.

Затем по приказу Йезида войско под предводительством Хусайна ибн Нумейра двинулось к Мекке. Целью было заставить капитулировать Абдуллаха ибн Зубейра. Мекканцы обороняли город. Нападавшие соорудили на близлежащей горе Абу Губейс катапульты и стали обстреливать город огромными камнями. Кааба была разрушена. А огненные стрелы вызвали в городе пожар, покрывало Каабы было сожжено. Очень скоро от Мекки не осталось бы камня на камне. Но тут пришло известие о гибели Йезида. Войско вынуждено было снять оцепление Мекки и вернуться в Дамаск.

Существует несколько версий относительно причины гибели Йезида, жизнь которого прервалась в 64-м году по хиджре, когда тому было 39 лет.

Покойный Шейх Садуг пишет, что Йезид заснул пьяным, а наутро его нашли мертвым. Все тело было черным, словно его покрыли смолой.

По другой версии, пьяный Йезид во время одного из кутежей встал с трона, чтобы спуститься и станцевать. Однако споткнулся и упал. Он ударился головой, что и вызвало смерть (Захаби. «Сийару аламун-нубала», IV, 37).

Высказываются также мнения, что Йезида отравили.

Еще одна версия гибели Йезида приводится в книге Сеййида ибн Тавуса «Лухуф». Согласно предположениям автора, Йезид со своими людьми вышел на охоту. Погнавшись за джейраном, халиф отдалился от отряда. Вскоре он подъехал к колодцу, из которого кто-то черпал воду. Йезид попросил того дать ему напиться. Однако увидев, что человек не оказывает ему надлежащих почестей, решил представиться. Услышав, что перед ним Йезид ибн Муавиййе, человек сразу же выхватил саблю: «Ты убил моего господина Хусейна (а) в пустыне без воды. Клянусь Аллахом, я убью тебя таким же способом». Однако удар саблей пришелся по коню. Животное понеслось, а Йезид упал из седла, зацепившись ногой за стремя. Люди халифа нашли коня через несколько дней. На стремени висела лишь одна нога. Все тело Йезида было растерзано во время бешеной скачки коня. Останки халифа доставили в Дамаск и похоронили в местечке Бабус-сагир. Сегодня могила Йезида и его отца Маувиййе служит свалкой мусора жителям города.

Многие исламские ученые, принимая во внимание преступления Йезида, считали дозволенным проклинать его, и даже считали его кяфиром. К ним относятся такие видные личности, как Ибн аль-Джовзи, Тафтазани, Гази Абу Йала, Алламе Суйути, Имам Яфеи, Шовкани и др. Однако Газзали, Ибн Теймиййе и современные ученые салафитского толка не считали Йезида кяфиром и запретили проклинать его. Это объяснялось по-разному: нежеланием Йезида убивать Имама Хусейна (а), совершением убийства без его ведома, покаянием Йезида после трагедии в Кербела и т.д.

Последователи шиитского же мазхаба относятся к данному вопросу однозначно. Йезид, убивший внука Пророка (с), ведший анти-исламский и безнравственный образ жизни, а также явно воспевавший в своих стихах, а также в разговорах ересь, считается кяфиром и достоин проклятия.