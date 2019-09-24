В Йемене в результате удара аравийской коалиции погибли 17 человек

По меньшей мере, 17 человек погибли в результате ударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Massira, подконтрольный движению йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

По его данным, бомбардировкам подвергся жилой дом в населенном пункте Каатаба провинции Эд-Далиа на юго-западе страны. Как отмечает телестанция, в настоящее время идет разбор завалов рухнувшего здания, поэтому не исключено, что число жертв может возрасти.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.