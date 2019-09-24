Премьер-министр рассказал о "самой большой ошибке" Пакистана

«Самой большой ошибкой» Пакистана было решение об участии страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Военное решение конфликта в Афганистане, по его словам, оказалось бесперспективным, и «об этом говорит история страны».

В результате операции США в Афганистане Пакистан, по оценкам властей страны, потерял до 200 миллиардов долларов. Кроме того, Пакистану пришлось принять 2,7 миллиона афганских беженцев.