Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Как передает İslam.az, об этом объявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Пэлоси подчеркнула, что никто, не может быть выше закона, в том числе и американский президент.

Отмечается, что до этого в истории США процедура импичмента осуществлялась лишь три раза.

Согласно правилам проведения импичмента, процедура предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, которых обвиняют в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», посредством отстранения от должности.