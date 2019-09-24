Читатель спрашивает: Все ли сподвижники имама Хусейна (а), ставшие шахидами в Кербеле, похоронены вместе?

После того, как имам Хусейн (а) и его сподвижники стали шахидами в день Ашуры, Омар ибн Сад совершал намаз-джаназа по своим убитым и хоронил их. Сторонники же имама остались лежать на поле брани. После того, как войско Куфы покинуло Кербелу, жившие поблизости члены племени Бани-Асад похоронили шахидов. Практически все соратники имама Хусейна (а) были захоронены в общей могиле. В настоящий момент эта могила находится вблизи могилы имама. Сыновья имама Хусейна (а) – Али Акбар и Али Аскар были преданы земле у самой могилы отца. Некоторые источники даже утверждают, что Али Аскар был похоронен вместе с имамом, на его груди. Могила же Али Акбара расположена у ног отца. Хазрат Аббас был похоронен там, где стал шахидом, примерно в 300 метрах от усыпальницы имама. Кроме того, Хабиб ибн Мазахир был предан земле в отдельной могиле, рядом с общей могилой шахидов. Тело же Хурра было увезено на очень далекое расстояние. Сегодня на его могиле воздвигнут мавзолей.