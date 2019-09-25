Путин отправил странам НАТО мирное предложение

Президент России Владимир Путин отправил послание в десятки стран мира с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания.

Из письма становится ясно, что Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

Причину же, по которой Североатлантический альянс не ответил на предложение Москвы объявить мораторий на развертывание ракет в будущем, источник “Ъ” в МИД одной из стран блока объяснил так: «Российские власти предлагают нам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, в то время как сами они на своей европейской части такие вооружения уже развернули. Это нонсенс».

Договор о РСМД был подписан между США и СССР в 1987-м году и предусматривал уничтожение у сторон всех крылатых ракет малого и среднего радиуса действия наземного базирования.

2 августа Договор о РСМД прекратил свое действие.