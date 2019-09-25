Первый астронавт ОАЭ совершит намаз на МКС

Вечером 25 сентября запланирован запуск ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". В составе основного экипажа впервые в истории окажется космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. На пресс-конференции, которая прошла накануне отправления, космонавт пообещал, что будет выполнять обязательные для мусульман молитвы на Международной космической станции.

"Я думаю, что вы сможете увидеть, как я это делаю, поскольку я планирую записать молитву, указывая на Землю", — отметил он.Первый астронавт ОАЭ также сообщил, что везет на МКС три национальных блюда, которыми угостит всех членов экипажа.

Напомним, в состав основного экипажа корабля вместе с аль-Мансури входят россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир.