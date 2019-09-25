С трибуны ООН Эрдоган рассказал о проблемах мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в открытии 74-й сессии ГА ООН и обратился с трибуны ООН к ее участникам.

Он дал важные сигналы по многим вопросам, от Палестины до Карабаха, от исламофобии до работ по созданию безопасной зоны в Сирии, от споров о ядерном оружии до политики Израиля.

Сегодня Сирия – это регион, который вызывает особую боль у человечества и становится практически символом глобальной несправедливости, обратил внимание Эрдоган. По его словам, кризис, который происходит в этой стране с 2011 года, настойчиво пытаются поддерживать режим и террористические организации, а также силы, подбадривающие их.

Эрдоган подчеркнул, что Турция нанесла первый серьезнейший удар по присутствию ИГИЛ в Сирии.

«Численность беженцев, которые находятся в Турции, превышает численность населения 29 штатов Америки каждого в отдельности, – сказал Эрдоган. – Три миллиона 650 тысяч беженцев в нашей стране прибыли из соседней с нами Сирии. То есть число наших сирийских братьев, которых мы сейчас принимаем на наших землях, сопоставимо с половиной населения города Нью-Йорк».

Президент Эрдоган обратил внимание на тот факт, что одним из самых ярких примеров несправедливости в мире является оккупация палестинских территорий Израилем. «Всего несколько дней назад израильские силы безопасности самым жестоким образом расправились на улице с ни в чем не повинной палестинской женщиной, – отметил он. – Если даже этот образ не всколыхнет глобальное сознание, тогда слов здесь просто не остается. Теперь возникает вопрос. Где этот Израиль? Где начинается и заканчивается его земля? Где был Израиль в 1947 году, затем в 1949? Где был Израиль в 1967 году и где Израиль сейчас?»

Эрдоган подчеркнул, что Турция занимает четкую позицию в вопросе Иерусалима, и заявил: «Единственное решение – немедленное создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Любой другой мирный план не имеет никаких шансов претендовать на справедливость, признание и практическое осуществление. Я хочу спросить с этой трибуны ООН: где же границы государства Израиль? Это границы 1948, 1967 года или есть еще какие-то другие границы, о которых мы не знаем? На глазах у всего мира захватываются Голанские высоты и территории на Западном берегу реки Иордан. Как это может происходить, если эти земли не входят в границы этого государства?»

По выражению Эрдогана, для справедливого будущего и спокойствия в мире Южный Кавказ не должен быть одним из проблемных регионов. «Недопустимо, чтобы Нагорный Карабах и прилегающие территории, которые являются азербайджанскими землями, продолжали находиться под оккупацией, несмотря на все принятые резолюции. Одной из проблем, которой международное сообщество по-прежнему не уделяет должного внимания, является кашмирский конфликт, ждущий своего решения на протяжении 72 лет. Стабильность и процветание Южной Азии невозможно отделить от кашмирского вопроса. В настоящее время, несмотря на резолюции, принятые СБ ООН, Кашмир фактически находится в условиях блокады, и восемь миллионов человек, к сожалению, не могут покинуть регион. Чтобы жители Кашмира могли уверенно смотреть в будущее вместе со своими пакистанскими и индийскими соседями, крайне важно решать эту проблему не путем конфликта, а на основе справедливости и равенства».