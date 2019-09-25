ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии США отправили эсминец для защиты Саудовской Аравии
Богатых саудитов вынуждают проспонсировать Saudi Aramco Богатых саудитов вынуждают проспонсировать Saudi Aramco
17 человек погибли при взрыве в Кербеле 17 человек погибли при взрыве в Кербеле
Священна ли цифра 313? Священна ли цифра 313?
Необычные уроки ввели в школьную программу в ОАЭ Необычные уроки ввели в школьную программу в ОАЭ

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

С трибуны ООН Эрдоган рассказал о проблемах мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в открытии 74-й сессии ГА ООН и обратился с трибуны ООН к ее участникам.

Он дал важные сигналы по многим вопросам, от Палестины до Карабаха, от исламофобии до работ по созданию безопасной зоны в Сирии, от споров о ядерном оружии до политики Израиля.

Сегодня Сирия – это регион, который вызывает особую боль у человечества и становится практически символом глобальной несправедливости, обратил внимание Эрдоган. По его словам, кризис, который происходит в этой стране с 2011 года, настойчиво пытаются поддерживать режим и террористические организации, а также силы, подбадривающие их.

Эрдоган подчеркнул, что Турция нанесла первый серьезнейший удар по присутствию ИГИЛ в Сирии.

«Численность беженцев, которые находятся в Турции, превышает численность населения 29 штатов Америки каждого в отдельности, – сказал Эрдоган. – Три миллиона 650 тысяч беженцев в нашей стране прибыли из соседней с нами Сирии. То есть число наших сирийских братьев, которых мы сейчас принимаем на наших землях, сопоставимо с половиной населения города Нью-Йорк».

Президент Эрдоган обратил внимание на тот факт, что одним из самых ярких примеров несправедливости в мире является оккупация палестинских территорий Израилем. «Всего несколько дней назад израильские силы безопасности самым жестоким образом расправились на улице с ни в чем не повинной палестинской женщиной, – отметил он. – Если даже этот образ не всколыхнет глобальное сознание, тогда слов здесь просто не остается. Теперь возникает вопрос. Где этот Израиль? Где начинается и заканчивается его земля? Где был Израиль в 1947 году, затем в 1949? Где был Израиль в 1967 году и где Израиль сейчас?»

Эрдоган подчеркнул, что Турция занимает четкую позицию в вопросе Иерусалима, и заявил: «Единственное решение – немедленное создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Любой другой мирный план не имеет никаких шансов претендовать на справедливость, признание и практическое осуществление. Я хочу спросить с этой трибуны ООН: где же границы государства Израиль? Это границы 1948, 1967 года или есть еще какие-то другие границы, о которых мы не знаем? На глазах у всего мира захватываются Голанские высоты и территории на Западном берегу реки Иордан. Как это может происходить, если эти земли не входят в границы этого государства?»

По выражению Эрдогана, для справедливого будущего и спокойствия в мире Южный Кавказ не должен быть одним из проблемных регионов. «Недопустимо, чтобы Нагорный Карабах и прилегающие территории, которые являются азербайджанскими землями, продолжали находиться под оккупацией, несмотря на все принятые резолюции. Одной из проблем, которой международное сообщество по-прежнему не уделяет должного внимания, является кашмирский конфликт, ждущий своего решения на протяжении 72 лет. Стабильность и процветание Южной Азии невозможно отделить от кашмирского вопроса. В настоящее время, несмотря на резолюции, принятые СБ ООН, Кашмир фактически находится в условиях блокады, и восемь миллионов человек, к сожалению, не могут покинуть регион. Чтобы жители Кашмира могли уверенно смотреть в будущее вместе со своими пакистанскими и индийскими соседями, крайне важно решать эту проблему не путем конфликта, а на основе справедливости и равенства».


Опубликовано:25 Сентябрь, 2019  16:59, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
25 Сентябрь, 2019
МO: Информация о поражении принадлежащего Азербайджану БПЛА – ложь
25 Сентябрь, 2019
Первый астронавт ОАЭ совершит намаз на МКС
25 Сентябрь, 2019
Путин отправил странам НАТО мирное предложение
25 Сентябрь, 2019
В Турции взорвали автобус с полицейскими
25 Сентябрь, 2019
Полиция Израиля задержала палестинского министра

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
25 Сентябрь, 2019

С трибуны ООН Эрдоган рассказал о проблемах мусульман
25 Сентябрь, 2019

МO: Информация о поражении принадлежащего Азербайджану БПЛА – ложь
25 Сентябрь, 2019

Первый астронавт ОАЭ совершит намаз на МКС
25 Сентябрь, 2019
Путин отправил странам НАТО мирное предложение
25 Сентябрь, 2019
В Турции взорвали автобус с полицейскими
25 Сентябрь, 2019
Полиция Израиля задержала палестинского министра
25 Сентябрь, 2019
Саудовская Аравия скупает нефть у соседей
25 Сентябрь, 2019

Иран обвинил Израиль в поддержке «Исламского государства»
25 Сентябрь, 2019

Все ли сподвижники имама Хусейна (а), ставшие шахидами в Кербеле, похоронены вместе? Ислам в вопросах
25 Сентябрь, 2019

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
25 Сентябрь, 2019

Сегодня годовщина мученической смерти имама Зейнулабидина (а)
24 Сентябрь, 2019

Премьер-министр рассказал о "самой большой ошибке" Пакистана
24 Сентябрь, 2019

В Йемене в результате удара аравийской коалиции погибли 17 человек
24 Сентябрь, 2019
Состоялись похороны погибшего солдата Азербайджанской армии
24 Сентябрь, 2019

Кем был Йезид и как умер?
24 Сентябрь, 2019
ОИС подтвердил поддержку Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте
24 Сентябрь, 2019

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
24 Сентябрь, 2019

Можно ли мусульманину посещать церковь? Ислам в вопросах
24 Сентябрь, 2019

Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию
24 Сентябрь, 2019
Афганский солдат расстрелял американских военных
23 Сентябрь, 2019

Террористы ПКК напали на турецких военных: есть жертвы
23 Сентябрь, 2019

Обнародовано количество магазинов по продаже религиозной литературы в Азербайджане
23 Сентябрь, 2019
Равиль Гайнутдин в очередной раз избран муфтием мусульман России
23 Сентябрь, 2019

В некоторых школах Ирана начали преподавать азербайджанский язык
23 Сентябрь, 2019
На восстановление работы Saudi Aramco могут уйти месяцы
23 Сентябрь, 2019
Зариф рассказал об оружии атаковавших Saudi Aramco хуситов
23 Сентябрь, 2019

Эрдоган: Турция добьется экстрадиции Гюлена
23 Сентябрь, 2019

Минобороны: Армяне убили заблудившегося солдата Азербайджанской армии
23 Сентябрь, 2019

Сколько всего было ученых в истории, известных как Ибн Асир? Ислам в вопросах
23 Сентябрь, 2019

В Триполи погибли более 90 бойцов правительственных отрядов
23 Сентябрь, 2019

Зариф: "Иран готов обсуждать с США постоянные соглашения"
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com